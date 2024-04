„Genervte Kunden oder Zeitdruck – im Job läuft nicht immer alles rund. Davon kann jeder ein Lied singen. Und das sind in Ludwigshafen immerhin rund 127.100 Menschen, die hier einen Arbeitsplatz haben“, sagt Rüdiger Wunderlich von der IG BAU Rheinhessen-Vorderpfalz. Es sei allerdings wichtig, dass der Alltagsärger im Job nicht krank mache. Auf die Gesundheit am Arbeitsplatz sei zu achten. Neben den offensichtlichen gebe es auch versteckte Gefahren, die man nicht gleich auf dem Schirm habe: „Die Sonne zum Beispiel“, warnt Wunderlich. UV-Strahlung und Hitze würden oft unterschätzt. Vom Hautkrebs bis zum Kreislaufkollaps: „Jobs unter freiem Himmel sind gefährlich“, warnt der Bezirksvorsitzende. Von der Gärtnerin bis zum Straßenbauer, der mit heißem Asphalt arbeitet: „Wer einen ,Sonnenjob’ hat, muss sich schützen. Es ist dabei wichtig, auf Warnsignale zu achten. Dazu gehören Übelkeit, Schwindel, Kopfschmerzen, Nackenschmerzen, Müdigkeit, übermäßiger Durst und Krämpfe. Aber auch Unruhe, Aggressivität und Verwirrtheit“, erklärt Wunderlich. Schatten durch Sonnensegel und regelmäßige Pausen seien wichtig. Vor allem aber auch intensives Eincremen mit Sonnenmilch und regelmäßiges Trinken: Die IG BAU empfiehlt drei bis fünf Liter Wasser an Sonnentagen. Anlässlich des „Workers Memorial Day“ (WMD, 28. April) startet die Gewerkschaft einen „Weckruf für mehr Sicherheit im Job“: Der WMD ist der internationale Gedenktag, um an die Menschen zu erinnern, die der Job krank gemacht hat oder die bei der Arbeit sogar ihr Leben verloren haben. Diesen hat die IG BAU in diesem Jahr unter ein „Sonnenschutzmotto“ gestellt: „Lass Dich nicht verbrennen – Wenn die Hitze zur Qual wird“. Die wichtigsten Botschaften dazu gibt’es im Netz unter www.igbau.de/WMD2024.