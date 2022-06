Eine 30-Jährige ist laut Polizei am Samstagnachmittag von einer Ladendetektivin auf frischer Tat beim Diebstahl ertappt worden. Weil die Frau der Detektivin bekannt vorkam, habe anhand von Videoaufzeichnungen zudem nachvollzogen werden können, dass die 30-Jährige schon in der Vergangenheit mehrere Diebstähle in der Rhein-Galerie begangen hat. Der Schaden in den besagten Fällen beläuft sich laut Polizei auf rund 2600 Euro. Wegen des Verdachts des gewerbsmäßigen Diebstahls wurde die Wohnung der beschuldigten Frau deshalb durchsucht. Wie die Beamten mitteilen, wurde dort weiteres Diebesgut gefunden.