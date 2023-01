Wegen der hohen Nachfrage nach Dienstleistungen der Gewerbemeldestelle und der dort derzeit personell angespannten Situation sollten sich Bürger darauf einstellen, dass ihre Anliegen in den kommenden Wochen teilweise nur verzögert bearbeitet werden können. Das hat die Stadtverwaltung mitgeteilt. Um die Bearbeitung zu beschleunigen und zu erleichtern, empfiehlt die Verwaltung den Kunden, ihre Anliegen mit Angaben ihrer Kontaktdaten und telefonischen Erreichbarkeit per E-Mail an die Adresse gewerbemeldestelle@ludwigshafen.de zu schicken.