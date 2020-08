Die Industrie- und Handelskammer (IHK) sorgt sich um den Wirtschaftsstandort Ludwigshafen. Es gebe vermehrt Anfragen besorgter Unternehmen. Der Grund für die Sorge laut IHK: „Mehrere Entscheidungen der Stadt, Gewerbeflächen entlang wichtiger Verkehrsachsen aufzugeben und für anderen Nutzungen frei zu machen.“ Jürgen Vogel, stellvertretender Hauptgeschäftsführer, mahnt: „Wir brauchen ein überzeugendes Konzept.“ Er sagt dies vor dem Hintergrund, dass der Flächennutzungsplan Ludwigshafens demnächst neu aufgestellt wird. Fakt sei, dass schon heute der Bedarf an Gewerbeflächen in der Stadt nicht gedeckt werden könne. Er nennt zwei Beispiele: Zum einen die Entwicklung am Luitpoldhafen Süd, wo durch ein „Urbanes Gebiet“ Wohnbebauung ermöglicht werden soll. „Das sorgt für Irritationen bei den ansässigen Unternehmen“, sagt Vogel und verweist auf Unternehmen wie Contargo, Raschig, Shell sowie Scherer und Kohl. Zum anderen nennt er die Fläche „Nördlich A 650“ bei Ruchheim. Das Vorranggebiet Logistik solle aufgegeben werden, sei aber „prädestiniert für gewerbliche Nutzung“, so Vogel. Er betont: „Will die Stadt auch künftig ein attraktiver Standort für Unternehmen bleiben, müssen weiterhin ausreichende Entwicklungsmöglichkeiten vorgehalten werden. Andernfalls wird der Standort nicht nur uninteressant für Neuansiedlungen, sondern läuft sogar Gefahr, bestehende Unternehmen zu verlieren.“ Auch die IHK-Tischrunde, die sich bisher vor allem für die Entwicklung der Innenstadt eingesetzt hat, teilt die Sorgen Vogels. Mathias Berkel, Vorsitzender der Tischrunde: „Wir appellieren an die Stadt, ein Gewerbeflächenkonzept für Ludwigshafen zu erarbeiten, das die verschiedenen Nutzungen berücksichtigt und den Betrieben vor Ort ausreichende Entwicklungsmöglichkeiten bietet.“