Die Anzeichen verdichten sich, dass der am Mittwochmittag im Hemshof tot aufgefundene 46-Jährige durch ein Gewaltverbrechen ums Leben gekommen ist. Am Donnerstag wurde ein Tatverdächtiger festgenommen, wie die Staatsanwaltschaft Frankenthal und die Kriminalpolizei Ludwigshafen in einer gemeinsamen Erklärung mitteilen.

Demnach hätten „intensive und umfangreiche Ermittlungen“ auf die Spur eines 25-Jährigen geführt, der dringend tatverdächtig sei. Weiter unklar sind die Hintergründe oder das Motiv für die Tat. Die Ermittlungen dazu dauerten an. Zu weiteren Details wollten sich weder Kripo noch Staatsanwaltschaft äußern.

Am Mittwoch gegen 12.10 Uhr wurde der Polizei ein lebloser Mann auf dem Boden liegend gemeldet. Aufgefunden wurde er am Durchgang von der Hartmannstraße zum Gräfenaupark in Höhe der Marienstraße. Trotz sofortiger Reanimationsversuche durch Polizeikräfte und den Rettungsdienst verstarb der Mann noch vor Ort.

Bei der Leichenschau wurden Verletzungen bei ihm festgestellt, die darauf schließen lassen, dass er Opfer eines Gewaltverbrechens wurde. Zur Klärung der Todesursache soll der Verstorbene obduziert werden. Der Mann war bekleidet mit einem schwarzen Kapuzenpullover ohne Aufdruck, blauen Jeans mit schwarzem Gürtel und orange-roten Nike-Turnschuhen. Möglicherweise war er mit einem blauen Fahrrad unterwegs.

Die Polizei sucht dringend Zeugen. Hinweise nimmt sie unter Telefon 0621 963-2773 entgegen. E-Mail an pprheinpfalz.presse@polizei.rlp.de.