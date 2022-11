Am vergangenen Freitag wurde eine junge Frau in Speyer erstochen. Schnell war die Rede von „Familientragödie“ oder „Beziehungsdrama“. Eine Kriminalpsychologin erklärt, warum diese Begriffe die wahren Ursachen von Gewalt gegen Frauen verdecken, erfahren Sie hier.

Moderne Elektrotechnik, ein schönerer Schulhof: In die Sanierung, Modernisierung und Instandhaltung ihrer Schulen investiert die Stadt Frankenthal im kommenden Jahr rund zwei Millionen Euro. Und das größte Projekt ist dabei noch gar nicht eingepreist. Mehr darüber lesen Sie hier.

Neuer Name, neuer Standort: Und trotzdem soll der „Hammelkeller“ so kultig werden wie der Vorgänger im Gewölbe des Waldseer Pfarrzentrums. Die RHEINPFALZ hat bei den letzten Handgriffen vor der Eröffnung am Freitag zugeschaut. Mehr dazu hier.

Isabella und Stefan Adams beginnen ihren Ruhestand mit einer besonderen Auszeit. Am 6. Januar brechen die beiden 65-Jährigen aus der Ludwigshafener Gartenstadt zu einer 4000 Kilometer langen Pilger- und Benefizwanderung quer durch Europa auf. Ihre Geschichte gibt es hier.