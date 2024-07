Rund 100 Kinder sterben in Deutschland pro Jahr, weil sie in den ersten Wochen nach ihrer Geburt geschüttelt werden – oftmals von verzweifelten Eltern, die das permanente Schreien ihres Kindes nicht mehr ertragen. Am St. Marien- und St. Annastiftskrankenhaus soll nun eine Puppe helfen, das Leben von Neugeborenen zu retten.

Sie ist so groß wie ein Neugeborenes und kann sogar ähnlich laut schreien und weinen wie ein echter Säugling: Trotz der vielen Technik, die sich in dem kleinen Körper verbirgt, ist die