In gleich zwei Fällen von häuslicher Gewalt gegen Frauen war die Polizei am Sonntag gefordert. Beiden Männern wurde verboten, in den nächsten Tagen mit den Opfern Kontakt aufzunehmen. Aufmerksame Zeugen hatten die Polizei über die Vorfälle informiert.

Im ersten Fall meldete sich ein Zeuge gegen 13.50 Uhr und teilte mit, dass in einer Nachbarwohnung ein Mann seine Frau schlagen würde. Ein 42-Jähriger öffnete den Polizisten die Wohnungstür. Er verhielt sich aggressiv. Die 45-jährige Frau sagte, dass der Mann ihr mehrere Ohrfeigen gegeben und sie danach am Hals gepackt und gegen die Wand gedrückt habe. Die Polizisten verwiesen den 42-Jährigen aus der Wohnung. Die Frau wurde über rechtliche Möglichkeiten und Anlaufstellen informiert.

Mit schreiender Frau weggefahren

Gegen 17.40 Uhr kamen mehrere Meldungen über eine schreiende Frau. Die Ermittlungen ergaben, dass ein 40-Jähriger seine 22-jährige Freundin geschlagen hatte. Danach war er mit der schreienden Frau in einem weißen Transporter weggefahren. An der Wohnung der Frau konnten die Polizisten beide antreffen. Die 22-Jährige war im Gesicht und an den Armen verletzt. Beim Mann stellten die Polizisten Alkoholgeruch fest. Er verhielt sich sehr aggressiv und weigerte sich, den Polizisten zuzuhören. Da die Gefahr bestand, dass er die Anordnungen ignoriert, wurde er in Gewahrsam genommen. Die Frau wurde über rechtliche Möglichkeiten und Anlaufstellen informiert.