Ein Training für Zivilcourage haben am Wochenende der Rat für Kriminalitätsverhütung der Stadt Ludwigshafen und die Volkshochschule veranstaltet. 19 Kursteilnehmer lernten, wie sie in schwierigen Situationen besonnen reagieren können, ohne sich selbst in Gefahr zu bringen.

Ein Paar streitet auf offener Straße. Der Mann beleidigt seine Freundin heftig, er schreit sie an und wird immer ausfallender. Seine Wut schaukelt