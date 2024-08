Wie viele Polizeieinsätze gab es in den letzten viereinhalb Jahren an der Realschule plus am Ebertpark? „Insgesamt 68“, sagt das Polizeipräsidium. Wie diese Zahl einzuordnen ist und ob die Gewalt an Realschulen zunimmt, darüber haben wir mit den Ludwigshafener Schulleitungen gesprochen.

In den vergangenen viereinhalb Jahren – zwischen 1. Januar 2020 und 31. Mai 2024 – hat es auf dem Schulgelände der Realschule plus am Ebertpark 68 Polizeieinsätze gegeben.