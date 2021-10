Mit einem Klappmesser hat am Mittwoch ein Ladendieb die Angestellten eines Supermarkts in Friesenheim bedroht. Laut Polizei hatte der Mann den Markt in der Hagellochstraße gegen 15.20 Uhr betreten. Er packte vier Flaschen Whisky sowie acht Flaschen Fruchtsaft in Einkaufstüten und wollte sich dann bei der Warenannahme im hinteren Bereich des Supermarkts aus dem Staub machen. Zwei Mitarbeiter bemerkten den Mann, der daraufhin die Tüten auf den Boden warf und flüchtete. Die Mitarbeiter stellten ihn. Es kam zu einer Rangelei, bei der ein 27-Jähriger leicht verletzt wurde. Der Täter riss sich los und zog ein Klappmesser aus seiner Hosentasche, mit dem er die Mitarbeiter bedrohte. Sie ließen von ihm ab. Der Unbekannte flüchtete dann auf einem blauen Fahrrad in Richtung Herrenwaldstraße. Er war etwa 40 Jahre alt, hatte sehr kurze Haare und trug eine hellbraune Basecap. Hinweise an die Polizei unter Telefon 0621 963-2222.