Einen betrunkenen Getränkedieb hat ein Tankstellenpächter am Mittwochabend in Oggersheim gemeinsam mit einem Kunden überwältigt. Laut Polizeibericht war ein 41-Jähriger um 19.45 Uhr in den Verkaufsraum der Tankstelle in der Mannheimer Straße gekommen, hatte sich drei Getränkedosen genommen und ging, ohne zu bezahlen. Als der 53-jährige Pächter der Tankstelle ihm hinterherlief, warf der 41-Jährige eine Getränkedose nach ihm.

Der 53-Jährige konnte der Dose ausweichen und den Mann festhalten. Dabei kam ihm ein 30-jähriger Kunde zur Hilfe, der zusammen mit dem Pächter den Dieb überwältigte, bis die Polizei eintraf. Die Beamten nahmen den 41-Jährigen mit zur Dienststelle. Bei ihm wurde ein Atemalkoholwert von 1,78 Promille festgestellt und er stand unter Drogen- und Tabletteneinfluss. Der Mann wurde in ein Krankenhaus gebracht.