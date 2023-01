Vier Getränkedosen und eine Schnapsflasche sind die Beute eines Mannes gewesen, der am Mittwoch einen Großhandel in der Oderstraße (Oggersheim) bestehlen wollte. Wie die Polizei weiter mitteilte, wurde er dabei gegen 13 Uhr aber von zwei Angestellten ertappt, die ihn am Ausgang stellen wollten.

Auf der Flucht drückte er eine Angestellte gegen eine Wand, wurde noch kurz festgehalten, konnte sich aber losreißen. Auf dem Parkplatz stieg der Täter in ein Auto und fuhr mit der Beute davon. Die Angestellten konnten sich das Kennzeichen notieren.

Der Mann war etwa 1,70 Meter groß, korpulent und trug eine grüne Adidas-Jacke. Die Polizei ermittelt nun wegen räuberischen Diebstahls.