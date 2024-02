Jetzt direkt weiterlesen Mit dem Plus-Abo alle Artikel auf rheinpfalz.de lesen nur 1€ monatlich kündbar Zum Angebot Sie sind bereits Digital-Abonnent?

Hier einloggen

Im Prozess gegen einen 26-jährigen Somalier am Landgericht Frankenthal, der Ende August vorigen Jahres im Hemshof einen 57 Jahre alten italienischen Gastwirt getötet haben soll, ist am Freitag die Aussage des Angeklagten zum Tatgeschehen verlesen worden, die er nach seiner Verhaftung gemacht hat. Es spricht aber manches dafür, dass seine Schilderungen so nicht stimmen.

Laut seiner damaligen Aussage, die nun als seine Einlassung vor Gericht herangezogen wurde, will der 26-Jährige den 57-Jährigen vor der Tat bereits seit Februar 2023 einige Male gesehen und