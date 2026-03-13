Am Karlstern wird eine 19-Jährige tot gefunden. Ein 17-Jähriger sitzt in U-Haft. Hinweise deuten auf Eifersucht. Es soll bereits vorher zu Konflikten gekommen sein.

Nach dem gewaltsamen Tod einer 19-jährigen Frau im Bereich des Mannheimer Karlstern liegen inzwischen weitere Erkenntnisse der Ermittlungsbehörden vor. Nach Angaben von Polizei und Staatsanwaltschaft soll es in der Vergangenheit wiederholt Konflikte zwischen dem Opfer und dem Tatverdächtigen gegeben haben. Beide führten eine Beziehung. Im Zuge der Ermittlungen ergaben sich nun Hinweise darauf, dass die Tat aus Eifersucht begangen worden sein könnte. Die genauen Hintergründe und Abläufe sind weiterhin Gegenstand der laufenden Ermittlungen.

Die junge Frau war am Mittwochmorgen kurz nach 8 Uhr leblos in einem Waldstück aufgefunden worden. Der dringend tatverdächtige 17-jährige Jugendliche wurde noch am selben Abend festgenommen und befindet sich wegen des dringenden Tatverdachts des Mordes inzwischen in Untersuchungshaft. Er soll das Opfer am frühen Morgen mit Händen und einem Ast tödlich verletzt haben.

Femizide in Deutschland

Der Fall reiht sich ein in eine Vielzahl von Tötungsdelikten, bei denen Frauen durch aktuelle oder ehemalige Partner getötet werden – ein Muster, das Fachleute oft als Femizid bezeichnen. Darunter versteht man die Tötung einer Frau aufgrund ihres Geschlechts, häufig im Kontext von Kontrolle, Besitzansprüchen oder Partnerschaft. Mit dem Begriff soll unter anderem die strukturelle Dimension der Gewalt betont werden. Allein 2024 sind in Deutschland laut Bundeskriminalamt (BKA) 132 Frauen durch ihren Partner oder Ex-Partner getötet worden. Ob der aktuelle Fall juristisch oder wissenschaftlich als Femizid eingeordnet werden kann, müssen die weiteren Ermittlungen zeigen.

Die Ermittlungen der Staatsanwaltschaft Mannheim und des Polizeipräsidiums Mannheim dauern an.