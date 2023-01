Die Wald- und Wiesenfreunde laden ein zum Maudacher Gesundheitsjahr 2023. Mit diversen Veranstaltungen sollen die persönliche, körperliche und geistige Gesundheit der Bürgerinnen und Bürger in und um den Stadtteil Maudach gefördert werden. Wie die Organisatoren mitteilen, wechseln sich dabei im Präsenzformat Aktives (zum Beispiel Laufen und Yoga), Kreatives (wie etwa Gestaltung von Bewegungsmaterial) oder Informatives (zum Beispiel zur gesunden und abwechslungsreichen Ernährung) ab. Die regelmäßigen Veranstaltungen finden alle zwei Wochen mittwochnachmittags im Maudacher Bruch oder in den Räumen des Kulturvereins 3-2-1 im soziokulturellen Zentrum „Kiste“ statt. „Herzlich willkommen sind alle Bürgerinnen und Bürger aus Maudach, aber natürlich auch Einwohner der umliegenden Stadtteile“, teilt Oliver Mark, 1. Vorsitzender der Wald- und Wiesenfreunde mit. Die Teilnahme ist kostenlos, los geht's am 11. Januar um 17 Uhr mit einem Vortrag zum Thema „Gute Vorsätze einhalten und erreichen“. Alle weiteren Infos zum Programm gibt’s im Internet unter https://www.waldundwiesenfreunde2010.de/gjahr.html.