Zwei weitere Todesfälle im Zusammenhang mit dem Coronavirus hat das Mannheimer Gesundheitsamt am Dienstag gemeldet. Eine über 90 Jahre alte Frau ist laut Stadt in einem Mannheimer Krankenhaus verstorben. Eine über 80-Jährige starb in einer Pflegeeinrichtung. Insgesamt hat es in Mannheim seit Beginn der Pandemie 46 Todesfälle im Zusammenhang mit dem Coronavirus gegeben.