Die Ludwigshafener Stadtverwaltung hat dem auch für die Stadt zuständigen Gesundheitsamt des Rhein-Pfalz-Kreises zehn Mitarbeiter aus ihren Reihen in Aussicht gestellt, um die Behörde bei der Kontaktverfolgung infizierter Personen zu unterstützen. Diese sollen auch als „Trainer“ für weitere Helfer ausgebildet werden, erklärte zuletzt Ordnungsdezernent Andreas Schwarz (SPD). Wie die Kreisverwaltung jetzt auf Anfrage erklärte, sollen diese zehn Mitarbeiter Anfang Januar eingewiesen werden.

Hilfe, keine Kritik

Oberbürgermeisterin Jutta Steinruck (SPD) betonte, es gehe hier nicht um die Kritik an der Arbeit des Gesundheitsamts, sondern darum, zu helfen und die weitere Ausbreitung des Coronavirus zu bekämpfen. Das Landesimpfzentrum in Ludwigshafen in der Walzmühle soll am 7. Januar eröffnen, wie alle anderen 30 Impfzenten landesweit.