Gegenüber dem Klinikumseingang in Ludwigshafen und auf dem Festplatz in Schifferstadt testet das Gesundheitsamt seit September auf Corona. Die PCR-Teststationen sind allerdings nicht für jedermann zugänglich.

„In den Einrichtungen werden nur von uns terminierte Abstriche vorgenommen, also anlassbezogen“, teilt Kornelia Barnewald auf Nachfrage mit. Sie ist Sprecherin der Kreisverwaltung, zu der auch das Gesundheitsamt gehört. Die beiden Stationen würden genutzt, um enge Kontaktpersonen von Corona-Infizierten zu testen. Dabei gehe es zum Beispiel um Reihentestungen größerer Gruppen, die nicht in den Einrichtungen selbst, also etwa in Schulen, stattfinden können.

Dass die Testeinrichtungen kommen sollen, hatte das Gesundheitsamt bereits im August angekündigt. Es handelt sich um eine Einrichtung auf dem Festplatz in Schifferstadt und eine in Ludwigshafen. Für diese werden die Räume der früheren Corona-Infektionsambulanz gegenüber des Klinikum-Haupteingangs in der Bremserstraße genutzt. Die dortige Infektionsambulanz hatte zum 1. Juli den Betrieb eingestellt.

Extra Personal eingestellt

Für den organisatorischen Ablauf vor Ort sei Personal aus der Verwaltung zuständig, wie Barnewald sagt, um die Tests selbst kümmere sich geschultes Personal des Gesundheitsamts. „Für diesen Zweck wurden zwei Personen mit medizinischer Ausbildung eingestellt“, informiert die Kreissprecherin.

Die Corona-Testsituation hat sich seit dem 11. Oktober grundsätzlich geändert. Mit der geänderten Testverordnung des Bundes endeten die kostenlosen Bürgertests. Dabei handelte es sich jedoch nicht um PCR-, sondern um Corona-Schnelltests. Eine Liste mit privaten Anbietern und Arztpraxen, die beide Sorten Tests oder eine davon anbieten, ist im Netz zu finden unter der Adresse corona.rlp.de.