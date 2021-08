Das Gesundheitsamt des Rhein-Pfalz-Kreises plant, am Klinikum Ludwigshafen und auf dem Schifferstadter Festplatz Testeinrichtungen für PCR-Tests zu eröffnen. Dies soll im Laufe des Septembers geschehen. Ein genauer Termin steht laut Kornelia Barnewald, Sprecherin des Rhein-Pfalz-Kreises, noch nicht fest. Dort können sich dann Personen testen lassen, die vom Gesundheitsamt zu einem PCR-Test aufgefordert werden, etwa weil sie Kontaktpersonen von coronapositiven Menschen sind und durch die Kontaktnachverfolgung ermittelt wurden. „Personen mit Krankheitssymptomen sollen sich – wie bisher auch – an ihre Hausarztpraxis wenden“, sagt die Kreissprecherin. Die Testeinrichtungen sind demnach nicht für spontane Besuche in Eigeninitiative gedacht.

Infektionsambulanz könnte wiedereröffnen

Das Gesundheitsamt wird am Klinikum die Räume der früheren Infektionsambulanz nutzen, die zum 1. Juli den Betrieb eingestellt hatte. Das teilt Günter Layer, Ärztlicher Direktor des Klinikums, mit. Außerdem sollen die PCR-Tests im Labor des Klinikums ausgewertet werden. Layer schließt nicht aus, dass die Infektionsambulanz zu einem späteren Zeitpunkt wieder in Betrieb genommen wird. „Derzeit sehen wir noch keine Notwendigkeit, aber wir sind in Hab-Acht-Stellung“, sagt Layer mit Blick auf die steigenden Inzidenzwerte. In der Ambulanz konnten Menschen mit Corona-Symptomen kostenlos einen PCR-Test machen.