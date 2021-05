Wegen der Umstellung auf die neue Software Sormas seit vergangener Woche und damit verbundener Darstellungsprobleme hat das Gesundheitsamt des Rhein-Pfalz-Kreises am Montag mit Blick auf die Veröffentlichung der aktuellen Corona-Fallzahlen für Ludwigshafen, den Rhein-Pfalz-Kreis, Frankenthal und Speyer auf die Publikationen des Landesuntersuchungsamts verwiesen. Für Ludwigshafen waren dort 72 neue Corona-Infektionen innerhalb eines Tages bei 1219 akuten Fällen verzeichnet. Die Sieben-Tage-Inzidenz betrug 167,8, am Vortag lag sie bei 148,6. Im Rhein-Pfalz-Kreis gab es 31 neue Fälle , 633 akut Infizierte und eine Inzidenz von 144,9 (130,7). 20 neue Fälle wurden in Speyer registriert, 271 Menschen waren dort akut infiziert bei einer Inzidenz von 166,1 (130,5). Die wenigsten neuen Fälle gab es in Frankenthal (6), 221 Menschen waren dort akut mit dem Virus infiziert, die Inzidenz betrug ebenso wie schon am Vortag 102,5.