In Ludwigshafen ist die Sieben-Tage-Inzidenz nach Angaben des Landesuntersuchungsamtes am Montag auf 77,8 gestiegen. Die Anzahl der Corona-Neuinfektionen in der Stadt, bezogen auf 100.000 Einwohner, lag damit sogar noch höher als am vergangenen Freitag (77,2), nachdem der Wert am Wochenende auf 73,1 gesunken war. 299 Menschen waren demnach am Montag akut mit dem Coronavirus infiziert, das sind 31 mehr als am Vortag. In der Nachbarstadt Frankenthal lag die Inzidenz am Montag bei 47,2 (plus vier Neuinfektionen) und war damit niedriger als am Sonntag (53,3). Im Rhein-Pfalz-Kreis gab es 13 neue Fälle bei einer Inzidenz von 38,8 (36,2). Das Gesundheitsamt des Rhein-Pfalz-Kreis konnte am Montag für seinen Zuständigkeitsbereich keine aktuellen Zahlen vorlegen. Eine Sprecherin nannte als Grund dafür ein „Auswertungsproblem“. Im Kreis liegt die Inzidenz den zweiten Tag in Folge über der 35er-Schwelle. Setzt sich das am Dienstag fort, so gelten hier ab Donnerstag wieder schärfere Corona-Regeln.