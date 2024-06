Christian Schreider (SPD) teilt mit, dass er hinter dem „Gesetz zur Stärkung der Gesundheitsversorgung in den Kommunen“ stehe, das in dieser Woche im Bundestag beschlossen werden soll. „Um den Krankenhäusern den wirtschaftlichen Druck zu nehmen, steigen wir aus dem Hamsterrad der Fallpauschalen aus“, betont der 52-jährige Bundestagsabgeordnete für den Wahlkreis Ludwigshafen/ Frankenthal in diesem Zusammenhang. „Damit durchbrechen wir den seit langem kritisierten Effekt, aus betriebswirtschaftlichen Erwägungen mehr Krankenhausfälle zu generieren.“ Laut Schreider werden Kliniken stattdessen nun Vorhaltepauschalen für Leistungen erhalten, die sie anbieten. So werde dafür gesorgt, dass sich die Qualität der Behandlungen verbessere und Krankenhäuser sich auf jene Leistungen konzentrieren, die sie am besten beherrschen. „Künftig bestimmt Qualität und nicht mehr Quantität die Versorgung“, so der Friesenheimer.