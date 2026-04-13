Das „PräviNavi“ soll den Weg zu Kursen und Hilfen, die die Gesundheit fördern, leichter machen. Was Bürgern geboten wird, erklärt Philipp Jaehn im Gespräch mit Eva Briechle.

Herr Jaehn, was genau ist das „PräviNavi“? Wie ist die Idee dazu entstanden?

Das „PräviNavi“ ist eine digitale Plattform, die eine Übersicht über Gesundheitsförderungs- und Präventionsangebote in der Region sowie auch darüber hinaus bietet. Der Name setzt sich zusammen aus „Prävention“ und „Navigation“, da die Seite wie ein Navigationssystem funktionieren soll. Ziel ist es, eine zentrale Anlaufstelle zu schaffen, wo sich Menschen über Kurse, Beratungsangebote und Veranstaltungen zu verschiedenen Gesundheitsthemen informieren können.

Um welche Themen und Angebote geht es dabei konkret?

Die Bandbreite reicht von klassischen Präventionsthemen wie Bewegung, Ernährung und Raucherentwöhnung über seelische Gesundheit bis hin zu sozialen Rahmenbedingungen, die die Gesundheit beeinflussen können. Nutzer finden zum Beispiel Kurse der Volkshochschulen, Selbsthilfegruppen, Angebote von Frauenhäusern, Interventionsstellen, Jugendämtern oder Krankenkassen. Unser Ziel war es, ein möglichst breites Spektrum abzubilden und so die Wahrscheinlichkeit zu erhöhen, dass jede und jeder ein passendes Angebot findet.

Ich persönlich hatte den Eindruck, dass ich sehr viel scrollen musste, um mir einen ersten Überblick zu verschaffen. Ist geplant, die Darstellung der Online-Plattform noch ein wenig benutzerfreundlicher zu gestalten?

Um die Übersichtlichkeit der Seite zu verbessern, haben wir bereits Videos erstellt, die die Inhalte kurz und knapp vorstellen. Aber natürlich ist keine Plattform von Anfang an perfekt. Wir freuen uns daher über Rückmeldungen und Verbesserungsvorschläge aus der Bevölkerung. Hinweise können direkt auf der Internetseite eingereicht werden.

Wird das Kreisgesundheitsamt fehlende Angebote zum Anlass nehmen, auf deren Ausbau zu drängen? Ich habe über das „PräviNavi“ zum Beispiel gesehen, dass es hier in der Region kaum Termine oder Veranstaltungen zur Suchtprävention bei Jugendlichen gibt.

Aktuell liegt unser Fokus darauf, die Plattform zu etablieren und ihre Benutzerfreundlichkeit zu optimieren. Aber auch wir haben bereits gemerkt, dass in manchen Bereichen noch Nachholbedarf besteht, was das Angebot an Veranstaltungen oder Kursen angeht. Das könnte ein Ansatzpunkt für zukünftige Überlegungen sein. Allerdings ist es noch zu früh, um konkrete Pläne zu formulieren. Unser Ziel ist es zunächst, die Plattform stabil zu betreiben und auf Basis der Rückmeldungen weiterzuentwickeln.

Philipp Jaehn (36) ist Arzt und in der Abteilung Gesundheit und Verbraucherschutz des Kreisgesundheitsamts tätig. Foto: privat/oho

Wie wird die Plattform denn bisher angenommen? Haben Sie schon erste Rückmeldungen oder Zugriffszahlen ausgewertet?

Wir planen, die Zugriffszahlen regelmäßig auszuwerten, um die Plattform weiter zu verbessern. Aktuell liegen uns jedoch noch keine detaillierten Ergebnisse vor, da das „PräviNavi“ erst vor wenigen Wochen online gegangen ist. Wir setzen darauf, dass die Plattform durch den Mehrwert, den sie bietet, von den Bürgerinnen und Bürgern genutzt wird. Gleichzeitig arbeiten wir daran, die Bekanntheit der Plattform zu steigern, indem wir aktiv auf Institutionen und Organisationen zugehen. Das Ludwigshafener Klinikum hat zum Beispiel das „PräviNavi“ bereits auf seiner eigenen Internetseite integriert.

Für Menschen ohne ausreichende Deutschkenntnisse bietet das „PräviNavi“ auch Videos in verschiedenen Sprachen an.

Das stimmt. Außerdem gibt es weitere Funktionen wie zum Beispiel die Möglichkeit, Texte auf unserer Internetseite in einfache Sprache zu übersetzen oder mithilfe eines KI-Tools in andere Sprachen zu übertragen.

Haben Sie als Arzt den Eindruck, dass das Interesse der Bürger am Thema Gesundheitsvorsorge in den vergangenen Jahren gestiegen ist?

Mein Eindruck ist, dass das Bewusstsein für Gesundheitsvorsorge durchaus wächst. Gerade die großen Themen wie Bewegung und Ernährung scheinen durchaus im Bewusstsein der Bevölkerung verankert zu sein. Klar ist aber auch: Es ist manchmal schwierig, zusätzliche Aktivitäten in den Alltag zu integrieren. Wir hoffen deshalb, dass das „PräviNavi“ dabei hilft ein Angebot zu finden, das in die persönliche Lebenssituation passt und im Idealfall auch Spaß macht.

Noch Fragen?

Das „PräviNavi“ ist über die Internetseite www.rhein-pfalz-kreis.de/praevinavi erreichbar und bietet einen Überblick zu Gesundheitsinformationen und -angeboten im Rhein-Pfalz-Kreis, Ludwigshafen, Speyer und Frankenthal sowie darüber hinaus. Finanziert worden ist das Projekt unter anderem aus Mitteln des deutschen Aufbau- und Resilienzplans, in den auch Gelder der EU fließen.

Zur Person

Philipp Jaehn (36) ist Arzt und in der Abteilung Gesundheit und Verbraucherschutz des Kreisgesundheitsamts tätig. Dieses ist außer für den Kreis auch für die Städte Speyer, Ludwigshafen und Frankenthal zuständig. Als Epidemiologe untersucht er, warum und wie häufig Krankheiten in verschiedenen Bevölkerungsgruppen auftreten und wie man die Gesundheit der Menschen fördern kann.