Gesetzliche Krankenkassen, das Jobcenter Vorderpfalz-Ludwigshafen, die Agentur für Arbeit sowie die Städte Ludwigshafen und Speyer arbeiten zusammen, um die Gesundheit Erwerbsloser zu stärken. Die Beteiligten haben eine entsprechende Kooperationsvereinbarung getroffen. „Damit bieten wir erwerbslosen Menschen die Möglichkeit, sich aktiv an der Gestaltung gesundheitsfördernder Kurse zu beteiligen und durch die Teilnahme ihre körperliche und psychische Verfassung zu verbessern“, erklären die Vertreter der Krankenversicherungen.

Wichtig bei der Jobsuche

Die Projektpartner haben vereinbart, innerhalb ihrer Zuständigkeiten gesundheitsfördernde Angebote in den Kommunen zu entwickeln und zu unterstützen. „Wir wissen, wie zentral Gesundheit für die Aufnahme einer neuen beruflichen Tätigkeit ist“, begründet Benjamin Wehbring die Teilnahme der Arbeitsagentur an dem Projekt. Infos zur „Verzahnung von Arbeits- und Gesundheitsförderung in der kommunalen Lebenswelt“ gibt’s im Netz unter www.lzg-rlp.de.