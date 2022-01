Gesund werden – gesund bleiben! Das könnte vielleicht auch ein Motto zur Arbeit der neuen Bundesregierung sein. Doch hier ist nicht etwa die neue Corona-Verordnung gemeint, sondern unter diesem Motto steht die diesjährige Sternsingeraktion. Gesundheit ist ein hohes Gut. Gerade in der derzeitigen Situation wird diese Tatsache in den Mittelpunkt des alltäglichen Lebens gerückt.

Und dass dabei nicht nur ältere Menschen, sondern gerade auch Kinder in den ärmeren Ländern dieser Erde – die Sternsingeraktion verweist in diesem Jahr insbesondere auf den afrikanischen Kontinent – immer gesundheitlichen Gefahren ausgesetzt sind, soll nicht in Vergessenheit geraten. Warum muss jetzt aber ausgerechnet auch die Sternsingeraktion noch darauf verweisen? Die Weisen aus dem Morgenland haben sich auf den Weg gemacht, den Messias, den Heiland zu suchen, der die Welt aus dem Dunkel ins Licht führen will und allen Menschen ein ganz anderes Heil verspricht.

„Ganzheitlicher Blick“

Nachdem sie ihn gefunden haben, nehmen sie folgende Botschaft mit in alle Welt: Der Heiland ist geboren! Gott ist Mensch, einer von uns geworden, um die Menschen von allem, was sie belastet, zu erlösen. Gerade in diesen Tagen ist das die Botschaft, die die Welt braucht. Gott lässt niemanden allein oder im Stich, sondern teilt das menschliche Leben und lässt sich gerade auch in dessen Nöte und Tiefen miteinbeziehen.

Für ihn zählt dabei nicht nur die körperliche Gesundheit, so hoch dieses Gut natürlich anzusehen ist. Er nimmt einen „ganzheitlichen“ Blick ein. Der Mensch als ein Wesen mit Leib und Seele wird von ihm erlöst und der Wunsch nach „Gesundheit“ reicht damit über das irdische Leben hinaus.

Das drückt auch der Segensspruch aus, den die Sternsinger mitführen:

20*C+M+B+22 meint „Christus mansionem benedicat“, also „Christus segne dieses Haus“. Indem die Botschaft von der Menschwerdung Gottes in die Häuser kommt, soll auch der Segen Gottes dort einziehen. Sein gutes Wort für das neue Jahr, das spricht: „Ich bin bei euch alle Tage bis zum Ende Welt.“ So kann auch der Wunsch gesund zu sein und zu bleiben im Vertrauen auf Gott ins neue Jahr getragen werden.

Zur Person

Dominik Geiger (39) ist Pfarrer in der katholischen Pfarrei Heilige Cäcilia.