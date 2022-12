Am Samstagabend ist eine Funkstreife der Polizeiinspektion Ludwigshafen 1 in der Innenstadt auf einen Mann aufmerksam geworden, der lautstark herumschrie. Als die Beamten ihn kontrollierten, stellten sie fest, dass ein Haftbefehl gegen den Mann bestand. Außerdem sei bei ihm ein Tütchen mit Marihuana gefunden worden, teilt die Polizei weiter mit. Der Mann wurde festgenommen und in die Justizvollzugsanstalt gebracht. Überdies wurde ein Strafverfahren wegen des Verstoßes gegen das Betäubungsmittelgesetz eingeleitet.