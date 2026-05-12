Ein per Haftbefehl gesuchter Mann hat am Montag gegen 11 Uhr in einem Supermarkt im Quadrat E2 alle Aufmerksamkeit auf sich gezogen, indem er zu randalieren begann. Laut Polizeibericht sollte der 36-Jährige des Ladens verwiesen werden, nachdem er im Kassenbereich aus unbekannten Gründen aggressiv wurde und die Angestellten mit Schlägen und Tritten sowie einer Plastikflasche angriff. Ein 30-jähriger Mitarbeiter wurde in dem Handgemenge leicht verletzt, ehe es dem Personal gelang, den Störenfried zu Boden zu bringen und bis zum Eintreffen der Polizei festzuhalten. Bei der Überprüfung der Personalien stellten die Beamten fest, dass der 36-Jährige von der Staatsanwaltschaft Mannheim per Haftbefehl zur Festnahme ausgeschrieben war. Im Anschluss an die polizeilichen Maßnahmen wurde er deshalb in eine Justizvollzugsanstalt gebracht.