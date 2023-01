Vor gut 17 Jahren ist in unmittelbarer Nähe des Hofguts ein Denkmal für Freiherr Peter Emanuel von Zedtwitz eingeweiht worden: der Zedtwitzbrunnen. Ihn hatten wir in unserem jüngsten Bilderrätsel „Wo isses?“ gesucht. 20 Leser haben es richtig gelöst.

Das markante Denkmal an der Rheingönheimer Straße wurde von den Nachfahren des früheren Hofgut-Besitzers, der Familie Böhmer, gestiftet und von dem bundesweit bekannten und in Kaiserslautern geborenen Bildhauer Gernot Rumpf und seiner Frau Barbara gestaltet. Von Gernot Rumpf stammt unter anderem auch der Ochs- und Esel-Brunnen in Dannstadt im Rhein-Pfalz-Kreis.

Drei Meter hohe Säule

In der Mitte des anlässlich der Parkneugestaltung 2006 in Mundenheim eingeweihten Denkmals steht eine etwa drei Meter hohe Säule. Sie hat zahlreiche verspielte Elemente. So erinnert beispielsweise der Schwan auf einem der Betonsockel an das Gasthaus Zum Schwanen in der Ortsmitte. Es wurde von den Vorfahren des Spenders Erwin Böhmer 300 Jahre lang geführt. Böhmer, gebürtiger Mundenheimer, verbrachte viele Jahre seines Lebens in seinem Heimatstadtteil. „Mein Vater fühlte sich Mundenheim und dessen Historie immer sehr verbunden“, sagte Sohn Thomas Böhmer.

Der gezeigte Ausschnitt. Foto: ier

Schlüssel erinnern an Wappen

Ins Auge sticht dem Betrachter bei dem Denkmal auch ein gefülltes Fischernetz, das an das ehemalige Fischerdörfchen Mundenheim erinnert. Gekrönt wird die Säule von den Petrusschlüsseln, die im Mundenheimer Wappen zu finden sind, und an die Gründung einer Petruskirche unter der Herrschaft des Klosters Weißenburg erinnern. Der Hahn steht natürlich für den Mundenheimer Gockel und lässt an den dritten Hahnenschrei denken, bei dem Petrus Jesus verraten hat.

Wer sich dem Brunnen etwas länger widmet und genauer hinschaut, entdeckt viele, teils skurrile Details. So hat der Schwan menschliche Hände als Füße, auch seine Schwanzfedern und Flügel enden in Menschenhänden. Er wolle damit die beschützende Geste der Schwäne verdeutlichen, die ihre Jungen zwischen ihren Flügeln bei sich halten, erklärte dazu Gernot Rumpf .

Fisch mit Monokel

Auch die Fische tragen teilweise menschliche Züge. Einer trägt gar ein Monokel, ein anderer scheint zu grinsen, weil er dem Netz entgangen ist. Auch jeder Mensch werde von irgendeinem Netz gefangen, deshalb die menschlichen Züge, erklärte Rumpf. Ein abseits stehender Fisch hat seine ganz eigene Lebensreise vor sich und steht für Individualität, vielleicht auch Eigenbrötelei.

Eine Büste erinnert an den Freiherrn von Zedtwitz, der Staatsminister unter Kurfürst Karl Theodor in Mannheim war. Halb verdeckt unter seinem Kragen finden sich eine Feder, ein Tintenfass, ein Buch und – da erlaubte sich der Brunnenschöpfer einen Scherz – einen Taschenrechner. Den benutzte der Kämmerer im 18. Jahrhundert sicher nicht – eher wohl einen Rechenschieber. Neben seinen Aufgaben für die kurpfälzische Außenpolitik führte von Zedtwitz nach italienischem Vorbild die Lotterie in der Kurpfalz ein.

Mäuse auf der Schulter

Brauereigerste und ein Stück Käse nehmen Bezug auf dem im Hofgut ansässigen Musterbetrieb mit Brauerei und Molkerei. Auf der Schulter des Freiherrn findet man zwei Mäuschen, das Marken- und Erkennungszeichen von Bildhauer Rumpf.

Um dem Problem der Verkalkung zu umgehen, hat der Zedtwitzbrunnen kein Becken mit stehendem Wasser. Vielmehr spendet ein Wasserhahn auf Knopfdruck Trinkwasser.

Aus den richtigen Einsendungen haben wir zwei Gewinner ausgelost, die von uns verständigt werden: Über je zwei RHEINPFALZ-Tassen freuen dürfen sich Dieter Scheffel und Elisabeth Akbal aus Ludwigshafen. Das nächste „Wo isses?“ gibt’s im Februar.