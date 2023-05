Jetzt direkt weiterlesen Mit dem Plus-Abo alle Artikel auf rheinpfalz.de lesen nur 1€ monatlich kündbar Zum Angebot Sie sind bereits Digital-Abonnent?

Die Stahlskulptur Durchblicke aus dem Jahr 1993, deren Optik im Prinzip selbsterklärend ist, haben zehn Leser richtig erkannt. Erschaffen hat sie der 1928 in Mannheim geborene Künstler Alfred (Fred) Emmerich. Sie steht in der Industriestraße direkt am Müllheizkraftwerk und unweit der Technischen Werke.

Malereien, Zeichnungen, Skulpturen, aber auch Objekte aus Klavier- und Möbelteilen: So lassen sich die Arbeiten Emmerichs beschreiben. Maler von Beruf, Mannheimer von Geburt, Exzentriker aus