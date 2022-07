Fast alle Einsender haben es erkannt, das Riesenrad beim Parkfest-Ersatz Pfalzfest (16. bis 26. Juni vor der Eberthalle). 49 richtige Lösungen sind eingegangen. Anfang Juli hatten wir im Bilderrätsel „Wo isses?“ einen Bildausschnitt gezeigt.

Geschätzte 70.000 bis 100.000 Gäste zählte das neue Format am Ebertpark binnen zehn Tagen nach Angaben der Stadtmarketinggesellschaft Lukom. Wie am Stadtfest-Ersatz Rheinuferfest auf dem Platz der Deutschen Einheit (24. bis 26. Juni, 20.000 Besucher) will die Lukom eventuell auch künftig am Pfalzfest festhalten, sagte Lukom-Geschäftsführer Christoph Keimes im RHEINPFALZ-Interview. Der kritisierte Pony-Zirkus soll dann allerdings nicht mehr Bestandteil des Pfalzfests sein, sondern dem politischen Willen zufolge abseits des Trubels veranstaltet werden, um die Tiere zu schonen.

Ausblick in 48 Metern Höhe

Eine der Attraktionen des Pfalzfests, neben den zahlreichen Fahrgeschäften und dem Bühnenprogramm, war das weithin sichtbare und imposante Riesenrad „Grand Soleil“. Das Flaggschiff des Wormser Schaustellerbetriebs Göbel beeindruckte mit 48 Metern Höhe. Es transportierte seine Fahrgäste in 36 geräumigen geschlossenen Gondeln und war damit das größte Riesenrad, das jemals auf dem Festplatz am Ebertpark aufgebaut wurde. Hoch oben ermöglichte es einen fantastischen Blick über den Park und die Stadt. Beleuchtet wurde es mit 30.000 LED-Birnen.

Gewinner aus Stadt und Kreis

Aus den richtigen Einsendungen haben wir zwei Gewinner ausgelost, die von uns verständigt werden: Über je zwei RHEINPFALZ-Tassen freuen dürfen sich Josef John aus Ludwigshafen und Nortrud Wolf aus Rödersheim-Gronau. Das nächste „Wo isses?“ gibt’s im August.