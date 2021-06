Auch unser Juni-Bilderrätsel haben unsere Leserinnen und Leser wieder geknackt: Gesucht war die Pylonbrücke. Das Wahrzeichen der Stadt haben fast alle erkannt.

Die Pylonbrücke wurde 1969 gemeinsam mit dem darunter liegenden Bahnhofsneubau eingeweiht. Die spektakuläre Architektur passte zum Zeitgeist, schließlich wurde in Ludwigshafen der „modernste Bahnhof Europas“ in Betrieb genommen. Der Pylon ist über 70 Meter hoch und die Fahrbahn erreicht in ihrem Scheitelpunkt eine Höhe von 17 Metern über dem Gelände. Die Brücke hat im Fahrbahnbereich eine Breite von etwa 24,50 Meter.

Das Wort Pylon bezeichnete einst ein von festungsartigen Türmen flankiertes Eingangstor ägyptischer Tempel. In der Architektur steht der Begriff für das Portal oder den Pfeiler einer Hängebrücke. Mit der Einführung von Stahl und leichteren Baumaterialien entstanden feingliedrige Pylone. In San Francisco und in New York wurden in den 1930er-Jahren spektakuläre Ketten- und Hängebrücken wie die Bay Bridge oder die Bronx-Whitestone-Bridge gebaut.

Schrägseilbrücke

In Ludwigshafen wurde eine Schrägseilbrücke errichtet. Bei diesem Brückentyp gibt es häufig Pylone in Form eines „A“, eines umgedrehten „Y“ oder an eine Raute erinnernde Pfeiler. Allen Konstruktionen gemeinsam ist, dass Pylone das Gewicht der Tragkabel und Schrägseile sowie das Gewicht des Brückendecks tragen, auf dem sich die Fahrbahn befindet. Hinzu kommt noch die sogenannte Verkehrslast, also das Gewicht der Fahrzeuge auf der Brücke. Außerdem nimmt die Konstruktion auch die Kräfte in Querrichtung auf, die etwa durch den Wind verursacht werden.

Die Brückenkonstruktion in Ludwigshafen hat eine Gesamtlänge von rund 542 Metern. Sie gliedert sich in die eigentliche Pylonbrücke (Schrägseilbrücke) mit zirka 280 Metern Länge und in eine Deckbrücke (eine Stahlkonstruktion auf Betonstützen) mit etwa 262 Metern Länge. Die Konstruktion ist die Verbindung zwischen der A 650 und der Hochstraße Süd, deren ältestes Teilstück (die 1959 eingeweihte Pilzhochstraße) im vergangenen Jahr abgerissen wurde.

Mehrfach saniert

Die Pylonbrücke wurde schon mehrfach saniert. Um das Seilsystem zu entlasten, wurden die durch die Schwingungen der Seile extrem belasteten unteren Aufhängungen durch den Einbau eines Schwingungsdämpfers zusätzlich geschützt. Zwischen 2004 und 2006 erneuerte die Mannheimer Firma Litterer den Korrosionsschutz der Brücke. Eine weitere Runderneuerung stand 2013 an. Gleichzeitig wurde auch die Kurt-Schumacher-Brücke saniert, die ebenfalls eine Schrägseilkonstruktion ist und 1972 eingeweiht wurde.

Der Pylon-Pfeiler ist zu einem Wahrzeichen der Stadt geworden. Auf den Stadtlauftrikots findet er sich in der aufgedruckten Stadtsilhouette. Eine Freimaurer-Loge hat sich 1970 gar nach der Brücke „Pylon zur Leuchte am Rhein“ benannt. Nachts wird der Pylon angeleuchtet und ist ein Blickfang im Stadtbild.

Klar, dass trotz des kniffligen Rätselbilds viele Leser die Lösung kannten. Aus den korrekten Einsendungen haben wir zwei Gewinner ausgelost: Je zwei RHEINPFALZ-Tassen gewonnen haben Patrizia Rupar (Mannheim) und Ute Hartinger (Neuhofen). Das nächste Bilderrätsel „Wo isses?“ gibt es dann im Juli.