26 Leser haben unser „Wo isses?“-Rätselbild vom 1. September richtig entschlüsselt: Das gesuchte Naturdenkmal ist die etwa 180 Jahre alte Platane am nördlichen Ende des Ludwigsplatzes – direkt gegenüber des Restaurants Casa di Laul.

„Als ich dieses Bild sah, dachte ich sofort, das habe ich doch schon öfter von der Straßenbahn aus gesehen. Es ist die alte Platane am Ludwigsplatz“, schreibt Leserin Annelise Oehler. Richtig: Steht der mächtige, im Sommer herrlich Schatten spendende Baum doch ganz in der Nähe der Straßenbahnunterführung zum Rathaus. Ihn passieren Fußgänger auf dem Weg vom Rathaus- zum Ludwigsplatz oder weiter zur Rhein-Galerie. „Dort steht in der Weihnachtszeit die größte Christbaumkugel Deutschlands“, fügt Bärbel Bartl ihrer Lösung hinzu. Dieter Scheffel weiß: „Zur Weihnachtszeit stand dort Anfang der 60er-Jahre der Riese, der zu den aufgebauten Märchen gehörte.“ Und Jasmine Treibel schreibt: „Bis vor nicht allzu langer Zeit gab es dort sogar ein (Holz-)Krokodil“. Christoph Roos hat uns sogar ein Bild mitgeschickt, versehen mit der Bemerkung: „Gut zu sehen vom Rathaus-Center, wo die Straßenbahn aus der Haltestelle Rathaus kommt.“

Robust und widerstandsfähig

Halbseitig umrandet wird die Platane von Betonsäulen und Sitzbänken. An ihrem Stamm – Durchmesser: gut 1,20 Meter – liegt ein Stein mit der Aufschrift „Platane um 1840“. Es ist die älteste Platane der Stadt. Sie ist etwa 15 Meter hoch. Platanen können bis zu 45 Meter hoch werden, über 300 Jahre alte Exemplare sind bekannt. Sie gelten als sehr robust, widerstandsfähig (gegen Luftverschmutzung) und lebensstark. Sie werden nicht zuletzt auch ihrer Optik wegen gerne in Städten gepflanzt.

Potenzial des Platzes wiederentdeckt

Vor über 100 Jahren lag der Ludwigsplatz noch unmittelbar am Wasser, dem ehemaligen Winterhafen der Stadt. Über Jahrzehnte bestimmten der Hafen und der im Norden angrenzende Hauptbahnhof das Geschehen vor Ort. Auch der Wochenmarkt hatte hier seinen Standort. Städtebaulich verdankte der Platz seinen Reiz seiner einfachen, klaren Gestaltung, der Gliederung durch eine Doppelreihe Platanen, dem Monumentalbrunnen zu Ehren von König Ludwig I. in der Platzmitte und insbesondere seiner Öffnung zum Rhein hin. Mit der Verfüllung des Winterhafens 1957 und der späteren Verlagerung des Hauptbahnhofs an den heutigen Standort musste die Anlage der städtebaulichen Entwicklung Tribut zollen und verkam zu einer ungeordneten Abstell- und Parkplatzfläche.

Nachdem die Stadt Ende der 1980er-Jahre das Potenzial des Platzes mit seinen alten Platanen und dem Café Laul wieder entdeckt hatte, wurde er unter Einbindung der Gleisanlage zu einer schmucken Grünanlage umgestaltet, die entlang ihrer Mittelachse mit Skulpturen, künstlerisch gestalteten Brunnen und farbenfrohen Blumenrabatten aufwartet.

Zwei Gewinner ausgelost

Aus den richtigen Einsendungen wurden diese beiden Gewinner ausgelost: Sabine Furtwängler und Michael Glaß, beide aus Ludwigshafen. Sie erhalten jeweils zwei RHEINPFALZ-Tassen. Das nächste „Wo isses?“ gibt’s im Oktober.