Es ist ein Areal, das viele Ludwigshafener schon aus Kindertagen kennen, gelegen in einer Anlage, die man auch über die Stadt hinaus schätzt: In unserem „Wo isses?“-Rätselbild vom 2. Mai haben wir die Minigolf-Anlage im Ebertpark gesucht. 37 Leser haben richtig geantwortet – darunter Michael Twertek.

„Ich glaube, es ist die Bahn, bei der man vorher die Schrägen passieren muss“, schreibt er. Mit der Anlage verbindet er „schöne Erinnerungen“ – speziell mit seiner Oberstufenzeit (1981 bis 1984). „An unterrichtsfreien Nachmittagen hat sich unsere Clique um 14 Uhr am damaligen kleinen Kassenhaus getroffen. Wir bekamen unser Set und einen Besen, um die Bahnen zu kehren. Von den Trainierenden des Vereins bekamen wir Tricks und Kniffe gezeigt, wie die Bahnen am besten zu spielen sind. Es waren schöne Stunden an den Nachmittagen dort“, berichtet der Oppauer.

Eine unbeschwerte Zeit verbindet auch Annette Englert aus Ludwigshafen mit dem Gelände. „Viele Stunden habe ich dort in meiner Freizeit verbracht – trainiert und ,Häuschendienst’ gemacht“, schreibt sie. Kein Wunder: „Mein Papa war viele Jahre Vorsitzender des Minigolfclubs.“

1963 gründete sich der MGC

Die Kleingolfanlage mit 18 Bahnen wurde 1962 im Ebertpark errichtet. Am 26. Juni 1963 wurde der 1. Miniatur-Golf-Club (MGC) Ludwigshafen aus der Taufe gehoben mit damals 20 Mitgliedern. Am 3. Oktober 1965 wurde zum ersten Mal das Ebertpark-Wanderpokal-Turnier ausgetragen. Seit Januar 1977 ist der 1. MGC Ludwigshafen Eigentümer des Minigolfplatzes. 1981 wurden die alten Betonbahnen abgerissen und die neue Eternitanlage in Angriff genommen – alles in Eigenleistung. Das Clubhaus wurde Ende 1984 eingeweiht. Im gleichen Jahr gelang der ersten Herrenmannschaft der Aufstieg in die Bundesliga. Bis heute ist sie das Aushängeschild des MGC. Auch im Jugend-, Damen- wie auch im Seniorenbereich stellten sich Erfolge ein: nationale, Landes- und sogar Europameistertitel. Der Verein glänzte auch schon mehrfach als Ausrichter von hochklassigen Wettbewerben.

Aus allen richtigen Einsendungen haben wir zwei Gewinner ausgelost, die von der Redaktion verständigt werden: Je zwei RHEINPFALZ-Tassen gewonnen haben Susanne Lehr aus Ludwigshafen und Irina Scherf aus Limburgerhof. Das nächste „Wo isses?“ gibt’s im Juni.