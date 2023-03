Nahezu alle Einsender haben es erkannt, das Stück Berliner Mauer im Friedenspark. 59 richtige Lösungen sind eingegangen. Am 1. März hatten wir im Bilderrätsel „Wo isses?“ einen Bildausschnitt des „Mauer-Mahnmals“ gezeigt, das seit fast 33 Jahren in Ludwigshafen an die Wiedervereinigung erinnert.

Das steinerne Stück Zeitgeschichte steht seit dem 3. Oktober 1990 im Friedenspark. Ursprünglich war es ein Geschenk des Gesamtpersonalrats der Berliner Verkehrsgesellschaft (BVG) an den Betriebsrat der Technischen Werke (TWL) – aus Dankbarkeit für die seit 1961 (dem Jahr des Mauerbaus) bestehende Partnerschaft zwischen TWL und BVG.

An die Stadt weitergereicht

Initiiert hat das Ganze Waldemar Frenzel, ehemaliger Betriebsratsvorsitzender der TWL und Ehrenringträger der Stadt Ludwigshafen. „Der Betriebsrat der TWL reichte es durch den damaligen Betriebsratsvorsitzenden Gerhard Trapp an die Stadt weiter, die es symbolträchtig im Friedenspark aufstellen ließ. Enthüllt wurde das Mahnmal von Bürgermeister Rainer Rund“, erinnert sich Stadtarchivar Klaus Jürgen Becker. Die Partnerschaft zwischen den TWL und der BVG hatte über 900 Angehörigen und Mitarbeitern der BVG sowie zahlreichen Kindergruppen einen kostenlosen Urlaub – vor allem im Naturfreundehaus Elmstein – ermöglicht.

Zweites Mauerstück in Oggersheim

In Ludwigshafen gibt es übrigens noch ein zweites und weitaus größeres Stück Berliner Mauer: im Garten des Mitte 2017 verstorbenen Helmut Kohl in Oggersheim – ein Geschenk der „Bild“-Zeitung für den Altbundeskanzler als treibenden Motor der deutschen Einheit. Es ist 3,60 Meter hoch und wiegt 2,7 Tonnen. Die Grenze zwischen West-Berlin und der DDR war am 13. August 1961 geschlossen worden, die Mauer fiel am 9. November 1989.

Aus den richtigen Einsendungen haben wir zwei Gewinner ausgelost, die von uns verständigt werden: Über je zwei RHEINPFALZ-Tassen freuen dürfen sich Matthias Hess und Horst Fischer, beide aus Ludwigshafen. Das nächste „Wo isses?“ gibt’s im April.