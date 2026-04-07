40 Leser haben unser Bilderrätsel richtig gelöst. Gesucht war das Gebäude der Kreisverwaltung in Ludwigshafen. Der Umzug nach Schifferstadt ist ins Stocken geraten

Diesmal haben wir nach einem Stück Land in der Stadt gesucht: dem Kreishaus. Der Sitz der Kreisverwaltung besteht aus einem Gebäudeensemble am Europaplatz 5. Dort arbeiten rund 400 Mitarbeiter der Verwaltung des Rhein-Pfalz-Kreises in unmittelbarer Nachbarschaft zum Stadthaus Nord, in dem sich das Sozialamt der Stadt Ludwigshafen befindet.

Beide Gebäude könnten unterschiedlicher nicht sein: Das Stadthaus Nord, das auch mal Sitz des Oberbürgermeisters war, wurde 1913 als viergeschossiger neoklassizistischer Dreiflügelbau mit Walmdach und Uhrenturm errichtet. Das schlossartige Gebäude von Architekt Ernst May steht unter Denkmalschutz. Das Kreishaus ist moderner gestaltet und ein prämiertes Stück: Es wurde von 1985 bis 1989 gebaut und erhielt den Staatsehrenpreis für Architektur. Entstanden ist das Kreishaus aus einem Architektenwettbewerb heraus. Am Ende zogen AS Plan ( Kaiserslautern) und Herbert Hauss ( Haßloch) die Immobilie hoch.

Debatte über Denkmalschutz

Bei der Gestaltung wurde auf die historische Bausubstanz in der Nachbarschaft und im Hemshof geachtet. Der Gebäudekomplex fügt sich harmonisch ein und schließt den Europaplatz ab. Das Kreishaus gefiel dem Ludwigshafener Stadtrat Bernhard Wadle-Rohe so gut, dass er es 2023 unter Denkmalschutz stellen lassen wollte und deshalb die Generaldirektion Kulturelles Erbe in Mainz anschrieb. Daraus ist bisher nichts geworden.

Das Rätselbild. Foto: Steffen Gierescher Der Innenhof des Kreishauses ... Foto: tc ... ist einem Park nachempfunden. Foto: tc Nachbarn: Kreishaus (links) und Stadthaus Nord am Europaplatz, Foto: Christian Treptow Charakteristisch: braune Klinker und blaue Fensterrahmen. Foto: Christian Treptow Foto 1 von 5

Die Kreisverwaltung will trotz ansprechender Optik ihre bisherige Heimstatt verlassen und nach Schifferstadt in einen Neubau umziehen. Das hat zum einen politische Gründe, der Kreis will damit seine Eigenständigkeit unterstreichen. Zum anderen wäre eine Erweiterung am Europaplatz in Ludwigshafen nicht in ausreichendem Maß möglich. Auch ist das Gebäude in Sachen Energieeffizienz und Technik nicht mehr auf dem neuesten Stand und müsste saniert werden.

Umzug nach Schifferstadt

Seit der Bildung des Landkreises im Zuge einer Gebietsreform 1969 befindet sich der Verwaltungssitz in Ludwigshafen. Die Umbenennung des Landkreises Ludwigshafen in Rhein-Pfalz-Kreis war der erste Schritt, um die Verbindung nach Ludwigshafen zu kappen. Mit einem Kreishaus in Schifferstadt soll der zweite Schritt erfolgen – doch dabei ist der Kreis ins Stolpern geraten. Nach langem Hin und Her hat zwar die Landesregierung für den Umzug grünes Licht gegeben, doch das neue Kreishaus kann wohl nicht so wie geplant realisiert werden.

Der Plan sah vor, den Bau auf dem früheren ehemalige Bereitschaftspolizeigelände in der einzigen Stadt des Landkreises zu errichten. Das Areal gehört der Schifferstadter Baufirma Heberger. Die Idee war, dass Heberger einen Gebäudekomplex baut, diesen dann an Investoren verkauft , die wiederum die Räume an die Kreisverwaltung vermieten. Doch jetzt steht hinter dem Projekt ein großes Fragezeichen: Denn wie bei der jüngsten Kreistagssitzung bekannt wurde, fand sich bisher zu wenige Investoren. Nun wird ausgelotet, ob der Kreis das Grundstück kaufen und selbst darauf bauen kann. Der Ausgang ist noch ungewiss. Der Umzugstermin zum 1. Januar 2029 ist nicht mehr realistisch.

Gewinner ausgelost

Sicher scheint, dass die Mitarbeiter der Kreisverwaltung noch eine ganze Weile im Klinkerbau mit blauen Fenstern in Ludwigshafen arbeiten werden. Ob sie dabei ihre Pausen im reizvoll gestalteten Innenhof genießen können, dürfte angesichts des anstehenden Abrisses der Hochstraße Nord in der unmittelbaren Nachbarschaft zweifelhaft sein. Die Skulptur vor dem Eingang des Kreishauses hat der Bildhauer Eberhard Linke erschaffen – sie zeigt übrigens die Befreiung des Menschen aus beengten Verhältnissen. Das passt ja ganz gut zu den Bestrebungen des Kreises, Ludwigshafen zu verlassen.

Aus den richtigen Einsendungen haben wir zwei Gewinner ausgelost, die von uns verständigt werden: Über je zwei RHEINPFALZ-Tassen freuen dürfen sich Steffie Willemsen aus Ludwigshafen und Gunter Schrotz aus Mutterstadt. Das nächste „Wo isses?“ gibt’s im Mai.