Jetzt direkt weiterlesen Mit dem Plus-Abo alle Artikel auf rheinpfalz.de lesen nur 1€ monatlich kündbar Zum Angebot Sie sind bereits Digital-Abonnent?

Hier einloggen

War wohl nicht so schwer: Über 100 Leserinnen und Leser haben unser Bilderrätsel „Wo isses?“ richtig gelöst. Gesucht war das Klinikum in der Bremserstraße. Es ist das zweitgrößte Krankenhaus in Rheinland-Pfalz. Aktuell versorgt es 40 Covid-Patienten.

Mit dem Klinikum sind schon Zigtausende Menschen in der Region in Berührung gekommen: Sei es, weil sie dort geboren wurden, weil ihr eigenes Kind dort zur Welt kam, sei es wegen