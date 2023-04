Jetzt direkt weiterlesen Mit dem Plus-Abo alle Artikel auf rheinpfalz.de lesen nur 1€ monatlich kündbar Zum Angebot Sie sind bereits Digital-Abonnent?

Hier einloggen

Mit gemischten Gefühlen geht Wormatia Worms in Richtung neue Oberliga-Saison – sowohl personell als auch in Sachen Modus. Der VfR sortiert sich in der südlichen der beiden neuen Zwölfer-Staffeln ein. Den Wunsch, eine komplette Runde mit allen Teams zu spielen, hatte die Wormatia wieder ad acta gelegt. Nun folgte ein schwieriger Abgang.

Der neue Trainer des SV Waldhof Mannheim hat den Verantwortlichen von Wormatia Worms Arbeit beschert. Patrick Glöckner hat nämlich den Wormser Co-Trainer Max Mehring als seinen Assistenten