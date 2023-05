Fast alle Einsender haben es erkannt, das weithin sichtbare Excelsior-Hotel am Bahnhof. 31 richtige Lösungen sind eingegangen. Manche hatten irrtümlich auf das Mosch-Hochhaus getippt, andere auf das Hemshof-Center. Am 2. Mai hatten wir im Bilderrätsel „Wo isses?“ einen Bildausschnitt gezeigt.

Seit seinem Bau vor 50 Jahren prägt das Excelsior-Hotel in der Lorientallee im Zentrum mit seiner rosafarbenen Fassade die Stadtkulisse. Mit über 70 Metern Höhe ist das Hotel eines der höchsten Gebäude der Stadt und bietet gleichzeitig eine große Werbefläche auf einer seiner Außenwände, die Autofahrer von Bad Dürkheim kommend sehen können. Das Hotel ist am Hauptbahnhof, dem Knotenpunkt der Strecken Mannheim, Mainz und Neustadt, gelegen und markiert den Zusammenfluss der Hochstraßen zur A 650.

Sky-Bar für Gäste

Das Excelsior hat nach Angaben des Betreibers über 160 Zimmer auf insgesamt 18 Etagen, eine eigene Gastronomie mit Frühstücksbuffet und bietet für Gäste im „Sky-Bar-Erlebnis“ eine besondere Aussicht. Dank der verkehrsgünstigen und zentralen Lage wird das Hotel vor allem von Geschäftsreisenden gebucht. Es liegt gut 400 Meter vom Hauptbahnhof und nur wenige Minuten von der BASF oder der Mannheimer Innenstadt entfernt.

Der gezeigte Ausschnitt. Foto: ier

Das Hotel wirbt mit klimaneutralen Übernachtungen. Durch das Beziehen von Ökostrom und Erdgas konnten vergangenes Jahr – wie auf der Website des Hotels nachzulesen ist – fast zwölf Millionen Tonnen CO 2 eingespart werden. Gemeinsam mit dem „Tulip Inn“ und dem „Leoso Hotel“ – dem früheren „Europahotel“ am Ludwigsplatz und dem einstigen „Best Western Hotel“ direkt am Bahnhof – gehört das Excelsior zur traditionellen Riege Ludwigshafener Hotels. Alle drei Hotels haben in den vergangenen Jahren ihren Besitzer gewechselt.

2013 stand das Excelsior zum Verkauf. Seit 2014 gehört das Hotel zur GCH Hotel-Group, einem Hotelmanagement-Unternehmen, das über 120 Hotels in ganz Europa führt. Es wird seit dem Wechsel in der Hotelleitung umfassend renoviert.

Zwei Gewinner

Aus den richtigen Einsendungen haben wir zwei Gewinner ausgelost, die verständigt werden: Über je zwei RHEINPFALZ-Tassen freuen dürfen sich Angela Heuer (Mutterstadt) und Martin Hannig (Ludwigshafen). Das nächste „Wo isses?“ gibt’s im Juni.