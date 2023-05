Jetzt direkt weiterlesen Mit dem Plus-Abo alle Artikel auf rheinpfalz.de lesen nur 1€ monatlich kündbar Zum Angebot Sie sind bereits Digital-Abonnent?



Nein, es war nicht das Wilhelm-Hack-Museum, das wir mit unserem Bildausschnitt am 1. August gesucht haben. Darauf hatten gleich mehrere Einsender getippt. Zu sehen war vielmehr der Eingangsbereich des St. Annastift-Kinderheims in der Karolina-Burger-Straße in Mundenheim. Es gab 47 richtige Lösungen.

Geschmückt ist die Überdachung des Eingangsbereichs des St. Annastift-Kinderheims mit einem bunten Mosaik. Das Gebäude, das man durch diesen Eingang betritt, wurde am 25. Oktober 1967 als