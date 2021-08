War entweder zu einfach oder den Laden kennen halt viele: Den Shop der BASF-Weinkellerei in der Anilinstraße 14 haben jedenfalls über 100 Leser in unserem Bilderrätsel „Wo isses?“ am 2. August richtig erkannt.

Bei der BASF denkt man groß, nicht nur in Sachen Chemie: Mit einem Handelsvolumen von rund 800.000 Flaschen zählt auch der Weinkeller des Konzerns zu den größten Weinfachhändlern Deutschlands. Mehr als die Hälfte des Sortiments stammt dabei aus den 13 Deutschen Weinbaugebieten, während sich der Rest auf eine weltweite Herkunft aufteilt. Insgesamt lagern im Weinkeller 2000 verschiedene Weine, darunter viele edle Tropfen, die bis 1865 zurückreichen, das Gründungsjahr der BASF.

Schon bald herrscht Platzmangel

Um Gästen und Geschäftspartnern, aber auch der Belegschaft regionale Spitzengewächse zu günstigen Konditionen bieten zu können, wurde bereits 1901 die „Kellerei der Badischen Anilin- und Sodafabrik“ mit einem damals einzigartigen Direkteinkauf von Wein und Spirituosen gegründet. 1903 zählten bereits 21 Pfälzer-, zehn Mosel- und sieben Rhein-Weine sowie verschiedene Crus aus dem Burgund und dem Bordelais zum Sortiment. Die Marke von 100.000 Flaschen im Jahresabsatz wurde nach Kriegsende 1949 erreicht, sodass schon bald Platzmangel herrschte.

25 000 Kunden weltweit

Mit dem Bau des heutigen Weinfachgeschäfts in der Anilinstraße 14 und des weitläufigen Lagerkellers mit seinen 4000 Quadratmetern wurde 1960 begonnen. Ein Labyrinth, das die Herzen all jener schneller schlagen lässt, die sich in der Welt der Weine schon ein wenig umgesehen haben und die sowohl die Namen der Geheimtipps als auch der großen Châteaux und Domaines kennen. Bis zu 1,5 Millionen Flaschen machen sich jedes Jahr von diesem untergründigen Weintempel auf zu den etwa 25.000 globalen Kunden: ausländische Töchter des Konzerns, Partner und Privatkunden in den USA, China, Russland, Japan oder Australien.

Kellereifeste seit 1979

Seit 1979 finden regelmäßig Kellereifeste statt, im Jubiläumsjahr 2015 – 150 Jahre BASF – ersetzte das „Nachbarschaftsfest“ einmalig das jährliche Fest, das in diesem Jahr, wie schon 2020, der Pandemie wegen wieder virtuell stattfindet. Unter dem Motto „Kellereifest@home“ lädt die BASF alle Interessierten für Freitag, 3. September, ab 19 Uhr zur Internet-Probe mit Begleitprogramm ein. Dafür wird ein exklusives Weinpaket geschnürt, das Teilnehmer im Fachgeschäft in der Anilinstraße oder über den Online-Shop erwerben können.

Füllhorn von Veranstaltungen

Neben dem Kellereifest gibt es für Weinliebhaber ein Füllhorn an Veranstaltungen: vom Pfälzer Weinspaziergang über Kellerführungen, Proben und Weltweinreisen bieten die Experten, Sommeliers, Weinbau-Ingenieure, Weinküfer und Betriebswirte für Weinwirtschaft des BASF-Weinkellers so ziemlich alles, was das Herz begehrt. Aus mehreren Tausend Weinen, die das Team jährlich probiert, soll sich auf diese Weise immer der passende Wein für jeden Geschmack finden lassen.

Die beiden Gewinner

Aus den richtigen Einsendungen haben wir zwei Gewinner ausgelost, die verständigt werden: Anja Milloth aus Mannheim und Jürgen Wenz aus Ludwigshafen. Das nächste „Wo isses?“ gibt’s im September.