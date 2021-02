Pandemiebedingt fällt Fasnacht im öffentlichen Leben flach: keine Umzüge, keine Prunksitzungen. Der Große Rat, die Dachorganisation der Ludwigshafener Karnevalvereine, hält die Narren der Stadt derweil mit Aktionen wie „Fasnacht in der Cloud“ oder „Fasnacht in der Tüte“ bei Laune. Mit Blick auf Rosenmontag wollen auch wir den Karnevalisten ein Forum bieten: auf einer Blickpunktseite. Wir suchen die schönsten und originellsten Kostümierungen. Dazu können Sie uns bis Freitagnachmittag per E-Mail an redlud@rheinpfalz.de Fotos unter dem Stichwort „Närrisch trotz Corona“ schicken, gerne mit ein paar erläuternden Worten. Elke Braun von der KG Eule aus Friesenheim hat sich etwa mit ihrer Enkelin Elisa Mastrosimone für ein Indianer-Outfit entschieden. Das Foto hat Brauns Tochter Jasmin Mastrosimone, die Mutter von Elisa, gemacht. Sie war lange Jahre Kommandeurin bei der Garde. Wir freuen uns auf Ihre Beiträge. Ahoi!