Beim Oktober-Suchbild „Wo isses?“ haben wir einen Abstecher nach Maudach gewagt. Dort steht das Feldkreuz, das wir gesucht haben. Zehn machten beim Bilderrätsel mit, die meisten wussten die richtige Lösung.

Gesucht wurde dieses Mal das Feldkreuz in Maudach. Zu finden ist es am Mundenheimer Weg, welcher parallel zur Umgehungsstraße verläuft. Vorbehalten ist der Rastplatz den Fußgängern und Radfahrern. Den Eheleuten Christoph Fassot und Maria Elisabeth Löwenmuth ist diese Anlage durch eine Grundstücksschenkung im Jahr 1916 zu verdanken.

Um das von K. Fritz aus Mutterstadt hergestellte Wegkreuz mit Metallkorpus Christi finanzieren zu können, haben 184 Spender der katholischen Gemeinde Maudach dafür 605,10 Mark zusammengebracht. Es handelt sich um das einzige Kriegerdenkmal im Raum Ludwigshafen, das im Ersten Weltkrieg errichtet wurde. Denn durch einen Erlass des Königlichen Ministeriums des Innern sollte die Herstellung solcher Denkmäler auf die Zeit nach dem Krieg verschoben werden, da der Tod die Bevölkerung damals nicht noch mehr belasten sollte.

Stets frische Blumen

Wurden dennoch Denkmäler errichtet, so hatten sie meist eine religiöse Ausrichtung. So wie das im Jahr 1917 aufgestellte und öffentlich durch den Maudacher Pfarrer geweihte Wegekreuz in Maudach auch. Die Inschrift „Von Pest, Hunger und Krieg erlöse uns o Herr“ sowie der gekreuzigtes Christus betonen die religiöse Ausrichtung. War das Kreuz im Jahr seiner Errichtung noch gut sichtbar, so ist es heute von viel Grün umgeben und somit von der Straße nicht mehr zu sehen. Wohl zu sehen im Laufe der Zeit waren hingegen Spuren von Vandalismus. Im vergangenen Jahr ließ die katholische Gemeinde Maudach das Denkmal für 1800 Euro renovieren. um es wieder in seinen ursprünglichen Zustand zu versetzen. Geht man regelmäßig am Feldkreuz vorbei, so bemerkt man, dass dort stets frische Blumen zu finden sind oder Kerzen brennen. Wer diese „guten Geister“ sind, die sich liebevoll um diesen Platz kümmern, ist in der Gemeinde leider nicht bekannt.

Aus den richtigen Einsendungen haben wir die Gewinner ausgelost: Jeweils zwei RHEINPFALZ-Kaffeetassen gewonnen haben Christa Böhles und Christian Karp (beide aus Ludwigshafen). Das nächste Bilderrätsel „Wo isses?“ gibt es im November.