Unser Februar-Bilderrätsel ist auf große Resonanz gestoßen. Das spricht für die gesuchte Einrichtung. Sie ist zehn Jahre alt und in der Nähe des Berliner Platzes zu finden: das Gesundheitszentrum Lusanum. 57 Leser haben mitgemacht, und alle wussten die richtige Antwort.

Seit 2010 kümmern sich Ärzte und Therapeuten im Gesundheitszentrum in der Innenstadt um Patienten. Mit dem Haus bewiesen seine Gründer ein gutes Gespür: Denn in der Medizin geht der Trend immer mehr zu Gemeinschaftspraxen und gebündelten Angeboten unter einem Dach. Das Lusanum war hier ein Vorreiter – ebenso wie das gleichaltrige Gesundheitszentrum Rhein-Neckar an der BG Klinik. 18 Millionen Euro hat der Lusanum-Bau gekostet. Die Initiative ging von einer Gruppe im Ärztenetzwerk Golu aus. Zur Umsetzung wurde die Gesundheitszentrum Ludwigshafen GmbH & Co KG gegründet.

Die aktuellen Geschäftsführer des Hauses berichteten zum runden Lusanum-Geburtstag im vergangenen Jahr, dass sich in dem markanten roten Rundbau derzeit 16 Praxen mit 40 Ärzten befinden. Für die Patienten werden dabei auf den 7300 Quadratmetern so ziemlich alle Fachrichtungen abgedeckt – vom Allgemeinmediziner über den Gastroenterologen bis hin zu Kinder-, Frauen- oder Augenärzten. Hinzu kommen eine Apotheke sowie ein Physiotherapeut. Außerdem gehörten Geschäfte und Gastronomie von Anfang an mit zum Lusanum-Konzept. Seit Juli 2019 bietet das Lusanum auch Platz für die Tagespflege-Einrichtung „Tasenio“.

600 Vorschläge für den Namen

Auf das Gemeinschaftsgefühl legen alle im Lusanum übrigens großen Wert. Patienten erkennen das etwa an der gemeinsamen Homepage. Die Ärzte versprechen zudem kurze Wege, wenn es zu Überweisungen an Fachkollegen innerhalb des Hauses kommt. Nach eigenen Angaben ist es das größte Gesundheitszentrum in der Metropolregion Rhein-Neckar. Übrigens: Der Name Lusanum wurde bei einem Leser-Wettbewerb der RHEINPFALZ ermittelt. 600 Vorschläge waren eingegangen.

Auffallend: Dieses Mal haben besonders viele Leser aus dem Landkreis mitgemacht. Das spricht für das große Einzugsgebiet des Lusanum. Je zwei RHEINPFALZ-Tassen erhalten Angelika Karl (Neuhofen) und Beate Berg (Dannstadt-Schauernheim). Das nächste Bilderrätsel „Wo isses?“ gibt es dann im März.