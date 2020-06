Auf unsere Leser kann man sich einfach verlassen: In der Ausgabe vom 26. Juni hatten wir ein Leserfoto von Hans-Peter Berry veröffentlicht. Darauf war eine Pflanze zu sehen, die er schlichtweg nicht kannte. „Kann mir jemand sagen, was das für eine Pflanze ist in meinem Garten?“, fragte der Oppauer zu seinem Foto.

Im Netz nachgeschaut

„Die gleiche Frage wie Herr Berry habe ich mir auch gestellt und über die App PlantNet Antwort gefunden“, schreibt dazu Margitta Möller aus Maxdorf. Ihr Tipp: „Einfach die Pflanze fotografieren. Sofort kommen weitere Fotos und der Name Phytolacca acinosa Roxb., Wikipedia nennt auch den deutschen Namen: Kermesbeere.“ Genauer gesagt: Indische Kermesbeere. „Wir vermuten, dass Vögel für die Pflanzung verantwortlich sind“, bilanziert Möller.

Ein Neophyt

Noch präziser antwortet Johannes Mazomeit. Kein Wunder: Der Ludwigshafener ist Geobotaniker und Umweltplaner und weiß daher, von was er spricht. Zu Hans-Peter Berrys Bild schreibt er: „Es handelt sich um die Asiatische Kermesbeere (Phytolacca esculenta), einerseits (ursprünglich) eine Zierpflanze, andererseits (inzwischen) in manchen Regionen wie Ludwigshafen ein Neophyt, also eine ursprünglich fremdländische Pflanzenart, die sich eingebürgert hat.“ Wieder was gelernt.