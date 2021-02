Ein Schiffsführer hat am Samstagnachmittag ein Quad im Rhein in Höhe der Konrad-Adenauer-Brücke in Ludwigshafen entdeckt und die Polizei verständigt. Beamte der Wasserschutzpolizei zogen das vierrädrige Freizeitgeländefahrzeug mit Motorradlenker aus dem Fluss. Anhand des Kennzeichens ließ sich laut Polizeibericht der Halter schnell ausfindig machen: Der Frankenthaler gab an, dass er das Quad am späten Freitagabend vor seinem Haus abgestellt habe und ihm das Fahrzeug in der Nacht gestohlen worden sei. Die Polizei sucht nun Zeugen, die beobachtet haben, wie das Gefährt in den Rhein gelangte. Hinweise unter Telefon 06233/3130 oder 06237/934-1100.