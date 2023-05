Den Diebstahl seines E-Bikes hat ein 39-Jähriger am 1. Mai der Polizei gemeldet. Das Rad sei in der Rottstraße (Süd) angeschlossen gewesen. Kurze Zeit später habe er das Rad mit Hilfe eines GPS-Trackers in der Saarlandstraße geortet. Die Polizei entdeckte das E-Bike in einem Hinterhof und gab es dem Besitzer zurück. Hinweise darauf, wer es gestohlen hat, ergaben sich nicht.

Pedelec entwendet

Auf weitere Hinweise hofft die Polizei auch im Falle eines gestohlenen Pedelecs einer 55-Jährigen. Das Rad wurde am 1. Mai zwischen 10 und 13.40 Uhr in der Max-Reger-Straße (Süd) entwendet. Kontakt zur Polizei: Telefon 0621 963-2122.