Einen Transporter, der ihm zur Reparatur überlassen und seit März außerhalb der Werkstatt geparkt worden sei, hat ein Mitarbeiter einer Ludwigshafener Kfz-Werkstatt am vergangenen Dienstag als gestohlen gemeldet. Drei Tage später ist die Polizei zum Betriebsgelände des Tüv in der Achtmorgenstraße beordert worden: Dort befinde sich der gestohlene Transporter, hieß es. Wie die Beamten mitteilen, stellte sich jedoch heraus, dass der Mitarbeiter, der den Transporter als gestohlen meldete, eben jenes Fahrzeug mehrmals selbst beim Tüv vorgeführt hatte. Nach diversen Beanstandungen sei es am 2. März schließlich ohne Mängel gewesen und hätte zugelassen werden können. Seitdem parkte der Transporter unbewegt auf dem Gelände des TÜV. Über diese Erkenntnis habe sich der Mitarbeiter der Kfz-Werkstatt „nicht erfreut gezeigt“, teilt die Polizei mit – den Halter des Transporters haben die Beamten verständigt, sein Fahrzeug konnte er wieder in Empfang nehmen.