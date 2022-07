Ein Maserati ist laut Mannheimer Polizei in der Nacht auf Sonntag gegen 1.30 Uhr in Brühl (Rhein-Neckar-Kreis) aus einer Garageneinfahrt gestohlen worden. Durch den Besitzer konnte das Auto am Sonntagmorgen gegen 10.15 Uhr in Hochspeyer bei Kaiserslautern geortet werden, ehe eine Ortung nicht mehr möglich war. Die alarmierte Polizei konnte das Auto nicht auffinden. Bei dem Fahrzeug handelt es sich um einen blauen Maserati Levante S mit dem Kennzeichen KA-IT-555. Der Neupreis des Wagens beträgt über 100.000 Euro. Zeugenhinweise nimmt das Polizeirevier Mannheim-Neckarau unter Telefon 0621 833970 entgegen.