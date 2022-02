Nachdem am Montagnachmittag vor einem Supermarkt in der Mannheimer Innenstadt (Quadrat R1) ein angeleinter Hund gestohlen worden ist, hat die Polizei eine Tatverdächtige festgenommen und den Hund an seinen Eigentümer übergeben. Die 21-jährige Wohnsitzlose war mit dem Tier am gegen 21.15 Uhr mit der Straßenbahn unterwegs, als sie wegen ihrer Alkoholisierung auf Höhe der Haltestelle „Isarweg“ von ihrem Sitzplatz fiel. Der Bahnfahrer verständigte die Polizei. Als die Beamten die Personalien der 21-Jährigen aufnehmen wollten, reagierte die Frau aggressiv und begann, die Polizisten zu beleidigen, zu bedrohen und mit Gegenständen zu bewerfen. Schließlich gelang es den Beamten, die Frau zu fixieren und unter erheblichem Kraftaufwand zum Polizeirevier zu transportieren. Den Hund, der geduldig den Polizeieinsatz abgewartet hatte, nahmen die Beamten ebenfalls mit zur Dienststelle.

Polizisten angespuckt

Auf dem Weg in die Zelle griff die 21-Jährige die Beamten an. Diese konnten zwar den Angriff abwehren, zwei weitere Beamte jedoch nicht mehr ausweichen, als die 21-Jährige ihnen ins Gesicht spuckte. Die Staatsanwaltschaft beantragte beim zuständigen Amtsgericht Haft für die Frau, die bereits wegen ähnlicher Delikte polizeilich in Erscheinung getreten war. Die 21-Jährige wurde dem Haftrichter vorgeführt und anschließend in eine Justizvollzugsanstalt eingeliefert. Den rechtmäßigen Besitzer des Tiers konnte die Polizei nach intensiven Ermittlungen ausfindig machen. Er erhielt seinen Hund noch am späten Dienstagabend wohlbehalten zurück.